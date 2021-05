Redacción – La veterana volante tica, Shirley Cruz, sobresale con gran anotación en triunfo de 1-2 del OL Reing ante Portland Thorns en acción de la NWSL de USA.

A sus 35 años continúa destacando y este 23 de mayo no fue la excepción. Shirley se vio las caras ante otra tica, tal y como lo es Raquel «Rocky» Rodríguez.

Con el «Pura Vida» presente en el estadio, las nacionales lo dieron todo por sus respectivos equipos, pero fue Portland que salió más metido en el partido.

Christine Sinclair se encargó de poner el 1-0 a favor del Thons, luego de una gran definición de «vaselina» para tomar ventaja al minuto 4 del primer tiempo.

La felicidad le duró poco al club de Rocky Rodríguez, debido que apareció Meghan Rapinoe con una soberbia definición de tiro libre para poner el 1-1 al minuto 9.

GOALLLLLL by #28 Cruz, assist by #17 Weatherholt!

Ese tanto motivó al Reing, que se fue con todo al ataque y al minuto 14, Weatherhold se lució con una asistencia para Shirley Cruz, que con un potente remate puso el 1-2.

La capitana de La Sele y máxima exponente del fútbol femenino tico festejó por lo alto su anotación, que demuestra que a su edad todavía mantiene su calidad intacta.

El tanto de Shirley ayudó a su club a manejar los tiempos del partido, gracias a un buen bloque defensivo que frenó a Rocky Rodríguez y compañía.

