Guzmán es el jugador más tarjetas del fútbol tico

Redacción – El técnico del Monstruo, Mauricio Wright, pide a David Guzmán cambiar actitud y hacer un alto para que no sea amonestado en exceso en el torneo.

Wright está muy molesto con estilo de juego de Guzmán, que se ha convertido en el jugador con más tarjetas en el fútbol nacional, debido a su forma de ser en la cancha.

En lo que va del certamen, el futbolista tibaseño suma 12 tarjetas amarillas y una roja directa, esto a lo largo de 1507 minutos en 19 partidos.

Inclusive, en la derrota del Monstruo con cifras de 2-0 ante San Carlos, el volante se fue expulsado por doble acumulación de amarillas al minuto 65.

Esa roja deja fuera al mediocampista de 31 años de la ida de semifinal ante La Liga, lo cuál tiene muy molesto al estratega que le pide a David hacer un cambio.

Pero no solo eso, ya que el timonel reveló que ha conversado con Guzmán para que haga una modificación, que le ayude a mejorar dentro del terreno de juego.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y asegura que le molesta el tema de los reclamos, por lo que le pide a Guzmán y compañía evitarlos en los juegos.

«David Guzmán es un muchacho que tiene que modificar y hacer ese cambio, tiene que hacer un alto, ese es un tema muy de él y los entrenadores que hemos trabajado con él, le hemos hablado y que pueda mejorar ese aspecto, así que va quedar en él nada más.

El tema de los reclamos es algo que me molesta mucho, que los jugadores estén tan insistentes con las decisiones arbitrales, creo que a los árbitros hay que colaborarles un poco. Hay cosas que no me gustan porque jugadores en la actualidad no los han tocado y ya van gritando.

Entonces yo le digo a los muchachos no entremos en ese juego y que le colaboremos al arbitraje, lo hemos hablado a fondo que me molesta demasiado que se ganen tarjetas con reclamos y ojalá corregirlo en su totalidad.», afirmó Mauricio Wright.

Guzmán vería acción hasta el juego de vuelta de la semifinal, debido que la ida del próximo domingo 16 de mayo a las 9:30 pm deberá verla por televisión.