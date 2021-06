Imperiale estuvo en el Monstruo todo el 2015

Redacción – No hay dudas que Andrés Imperiale dejó su huella en el Saprissa, club que se robó su corazón y al cuál planea volver a ponerse la camiseta morada, pero ahora no como jugador, sino que como directivo de la institución.

El sudamericano se mantiene activo a sus 34 años, gracias a que forma parte del club Barracas Central de la segunda división de la Argentina, la cuál se desarrolla con un estilo bastante físico y de mucha garra.

Aunque es consciente que todavía le queda un tiempo más activo, Andrés ya está planeando lo que hará cuando se de su retirada deportiva, en la cuál planea trabajar en su amado Monstruo, al cuál defendió con todo en el 2015.

En su período como morado registró un total de 45 partidos y dos goles, uno de ellos fue en la final del Invierno 2015, que guio al Monstruo al título en el Morera Soto.

Ese tanto lo hizo quedar grabado en la memoria del saprissismo, al cuál el zaguero dice estar en deuda por todo el cariño que le han mostrado y por eso, se pone como meta venir al país en julio o diciembre para poder reencontrarse con la afición.

Pero su visita al país también tiene como misión reunirse con directivos morados, con el fin de hacerles saber su deseo de retornar a la institución más ganadora del país, en la cuál desea desarrollar diferentes proyectos e ideas que tiene en pro del club.

Lea también: Pato López considera como un honor haber ganado el título femenino con La Liga

Su experiencia en Chile, Bolivia, Chipre, Paraguay, USA y Argentina, lo han hecho obtener conocimientos que quiere poner en practica en el Saprissa, al cuál siempre sigue a través de las redes sociales. Incluso, festejó con todo el título 36.

Andrés Imperiale conversó con AMPrensa.com y afirma que ve difícil su vuelta como futbolista activo, pero su vuelta como directivo está cada vez más cerca del Monstruo.

«Estamos analizando la posibilidad de volver al Saprissa, lógicamente sé que la carrera del futbolista se termina en algún momento y entonces hay que prepararse. Venía charlando mucho con Víctor Cordero y Juan Carlos Rojas para algunos proyectos deportivos que tengo en mente y ya me he puesto en contacto con Ángel Luis Catalina.

Estaremos en contacto para ver si podemos encontrar la forma de unir nuestros caminos y tratar de ayudar a la institución, es algo que tengo en mi cabeza y esperemos que se pueda concretar. Como jugador ya es más difícil, porque estamos un poquito viejos, así que se complica un poco más.

Yo tengo unas ideas en mi cabeza y proyectos, que se los he planteado a la directiva. Ahora hay gente nueva como Ángel Catalina, con el cuál ya he tenido un contacto y le he comentado formalmente de mis ideas y me ha recibido bien. Seguramente seguiremos en contacto próximamente y si la situación con el Covid-19 mejora pronto.

Viajaré a Costa Rica para tener una reunión un poco más formal y ver la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Ya pasaron muchos años, pero los morados me siguen demostrando un cariño enorme y estaré en deuda para siempre con ellos, por eso mi deseo de retornar y tratar de ayudar desde otro lado», dijo Imperiale a AMPrensa.com.

Imperiale reveló a AMPrensa.com que le han sorprendido los conocimientos de Ángel Luis Catalina sobre él, ya que a pesar que es nuevo en su puesto ha reconocido el buen paso del argentino en sus días por el club tibaseño.