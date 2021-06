En otros países ya están vacunando a embarazadas

Salud afirmó en mayo que no hay estudios clínicos aprobados

Redacción – Las mujeres en estado de embarazo sí pueden vacunarse contra el Covid-19 con el biológico desarrollado por Pfizer-BioNTech.

Así lo confirmó el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz, en el programa Buen Día durante este martes 22 de junio.

«Sí se permite en mujeres embarazadas el vacunarse, lo que he visto es que hay algunas mujeres embarazadas que deciden no vacunarse hasta después de tener el bebé. Es una decisión personal, creo yo. Pero sí se permite, sobre todo con la vacuna de Pfizer», indicó Ruiz en televisión nacional.

En Costa Rica no se han reportado casos de mujeres vacunadas bajo esta condición pese a que algunas están a la espera de poder protegerse contra el Covid-19.

Tras los estudios por parte de la farmacéutica, en países como Estados Unidos sí se aplica el fármaco a las embarazadas de forma voluntaria.

En el caso de España, las mujeres en esta condición pueden vacunarse con las dosis de Pfizer o Moderna y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia sí recomienda la inmunización.

No obstante, en el país aún no se ha informado que exista un aval por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

AMPrensa.com consultó, el pasado 24 de mayo, sobre si se iba a incluir a este sector en el caso de pacientes que pertenecen a algún grupo de prioridad, a lo que el Ministerio de Salud respondió:

«La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología decidió no incluirlas dado que no hay estudios clínicos aprobados para esta población y las compañías farmacéuticas no tienen como indicación, la vacunación en embarazadas», dice la respuesta enviada por correo electrónico.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron en su sitio web que las personas embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del Covid-19, en comparación con quienes no lo están.

«Vacunarse contra el Covid-19 durante el embarazo puede protegerla de enfermarse gravemente», agregan los CDC.

Embarazadas piden ser inmunizadas

En Costa Rica, un grupo de mujeres embarazadas que trabajan como personal de salud en la CCSS, solicitaron ser inmunizadas desde meses atrás.

Mediante una carta, solicitaron a las autoridades que se les incluya en el primer grupo de prioridad -donde están los trabajadores de primera respuesta- para poder cumplir con sus deberes laborales.

No obstante, no han recibido respuesta hasta la fecha, pero eso no fue motivo para quedarse de brazos cruzados, pues se agruparon para presentar un recurso de amparo.

Bajo el expediente 21-011507-0007-00, el recurso fue interpuesto en la Sala Constitucional el pasado 15 de junio.

Ahora, esperan muy pronto ser vacunadas para estar protegidas ante el coronavirus que se encuentra en los hospitales, los cuales son su lugar de trabajo.