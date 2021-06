Suárez confía plenamente en los conocimientos de Bodmer

Redacción – Para los ticos es un completo desconocido, pero John Jairo Bodmer cuenta con la total confianza de Luis Fernando Suárez, que traerá al colombiano como su asistente técnico en su nuevo reto a La Sele.

Bodmer renunció a su puesto como entrenador del Valledupar FC de la segunda división de Colombia, con el fin de aceptar el ofrecimiento que le hizo el nuevo timonel de la Tricolor, que confía plenamente en la capacidad del que será su mano derecha.

Según medios colombianos, la salida de John Jairo tomó por sorpresa a los directivos de su antiguo club, que ahora deberán buscar nuevo timonel.

Durante su estancia con el Valledupar, donde estuvo vinculado durante dos temporadas y con el que estuvo cerca de disputar la final en el Torneo de Ascenso.

Su notable trabajo en la liga de plata cafetera generó que Suárez llamara a Bodmer y le planteara la opción de ser su asistente en La Sele, lo cuál no dudó ni un minuto, ya que considera que el timonel vio algo diferente en su trabajo.

En una charla con Diario El Pilón de Colombia, John Jairo Bodmer contó como se dio el contacto con el nuevo entrenador de Costa Rica y así llegar a ser su asistente.

“Con el profe Suárez habíamos tenido la oportunidad de hablar vía telefónica. En 2018 tuvimos la oportunidad de compartir cuando el dirigía a La Equidad y yo a Tigres FC. En ese amistoso comenzó todo; él me había manifestado algunas cosas sobre mi trabajo, sobre sus intenciones a futuro.

Él me hizo el llamado de un momento a otro, pero ya me había dado nociones sobre sus intenciones. El sábado pasado me llamó y me recordó el episodio, me dijo que llegó el momento, me cogió por sorpresa, ahí debo decir que las bendiciones de Dios llegan donde nadie lo espera. Está dando un golpe sobre la mesa, porque está llevando un asistente técnico que no es amigo de él, pero algo vio en mi trabajo”, relató Bodmer.

Incluso, el que será asistente de Suárez ya empezó a trabajar y analizar a la Selección de Costa Rica, con el fin de empaparse más de su nuevo reto deportivo.

Además, del asistente colombiano. Junto a Suárez también venderá un preparador físico del país sudamericano, tal y como lo es Iván Niño.