Redacción – En su primera aventura en el extranjero, Priscilla Chinchilla, delantera nacional, brilla con luz propia y lo demuestra tras ser elegida por segunda vez al hilo como jugadora del mes en el Glasgow City FC de la Premier League femenina de Escocia.

La tica se impuso sobre tres compañeras más tras arrasar en las votaciones, que dejaron a la ex-jugadora de Alajuelense FF con este premio como la mejor de mayo.

Chinchilla se ha convertido en una referente de su escuadra y en el pasado mes se lució con un total de seis goles a lo largo de ocho compromisos disputados.

Esos números la hicieron acreedora de este reconocimiento que llena de orgullo a la oriunda de Pérez Zeledón, que a sus 19 años destaca en el exterior.

🆕 | UTILITA PLAYER OF THE MONTH – WINNER

Well done to Priscila Chinchilla who has been voted by you as Glasgow City's May winner.@UtilitaEnergy | @UtilitaFootball pic.twitter.com/lPcS0RUipp

— Glasgow City FC | #OCAC 🧡🖤 (@GlasgowCityFC) June 5, 2021