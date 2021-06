Afirma que tiene planeado cumplir con todo su mandato en la federación

Redacción- El presidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos es claro en que no planea hacerse a un lado y dejar su cargo.

Pese a que durante su gestión las distintas selecciones nacionales no han tenido la mejor de sus etapas, registrando varios traspiés.

Lo que ha causado el malestar de los aficionados al fútbol en todo el país, situación que muestran constantemente en redes sociales.

Como ocurrió este mismo viernes durante la trasmisión en directo que realizó la federación por medio de Facebook, todo con el motivo de la presentación de Luis Fernando Suárez como el nuevo técnico del cuadro patrio.

«Ya nos llevo la trampa no renuncio muchachos», «Fracasado», «No sabe de fútbol Villalobos», «Gánese el respeto con hechos, no llorando en rueda de prensa» y «Deje de hacerle daño al fútbol de Costa Rica», son algunos comentarios que se vieron en la transmisión.

Durante la conferencia Villalobos fue consultado si tenía planeado renunciar, lo que le generó gran molestia y aseguró que cumplirá con todo su mandato.

«Yo quisiera pedir de forma respetuosa y ya lo he dicho, lo dije y lo reitero, no sé si es la necesidad que tiene de que yo vaya a renunciar, no voy a renunciar, y ya, se lo quiero decir a quien esté con esta necedad de si voy a renunciar o no, no lo voy a hacer, por eso estoy aquí a la par sentado».

«Hemos ido a trabajar y hemos traído un gran técnico y aquí estamos para sumar, así que los que están esperando que eso suceda van a tener que esperar sentados, porque eso no va a suceder, aquí voy a estar el tiempo que me corresponde porque estoy haciendo las cosas honrada y responsablemente», comentó el jerarca.