Redacción. El abogado y jurista, Juan Diego Castro, pidió a los compatriotas que le contarán si lo apoyarían para ganar la batalla por la Costa Rica de todos.

«Agradeceré muchos sus palabras y consejos, para los que no me conocen y no han escuchado o leído mis propuestas desde hace años, respetuosamente les contesto: ¡Mi propuesta soy yo! Mi Dios, mis neuronas y mis hormonas.

Juan Diego Castro fue aspirante a la Presidencia en las elecciones del 2018 por el Partido Integración Nacional.

Terminadas las elecciones de 2018, en las cuales, Castro no obtuvo el respaldo que le vaticinaban las encuestas y no pudo pasar a la segunda ronda. Castro acusó al PIN de sabotear su candidatura y de malgastar fondos que él había donado.

Además, ha ejercido también los cargos de Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Costa Rica.

Fue Ministro de Seguridad Pública durante la administración de José María Figueres entre 1994-1996