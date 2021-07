Redacción – El nivel de Randall Leal sigue siendo muy bueno y lo volvió a demostrar este fin de semana con una gran asistencia en triunfo por 1-0 del Nashville SC ante el Philadelphia Union.

Luego de vivir días llenos de alegría por el nacimiento de su primer hijo, Leal fue titular en el compromiso de su equipo en Estados Unidos, donde es muy querido.

Desde el pitazo inicial, el tico empezó a mostrar su calidad y apenas al minuto 2, se lució con una sensacional asistencia a C. J. Sapong, que aprovechó el pase de Leal para poner el 1-0 en el marcador.

La asistencia del costarricense ha sido elogiada por medios norteamericanos, que destacan la calidad y talento del volante de 23 años, que en el resto del compromiso se le vio dándolo todo dentro de la cancha.

Leal se veía muy cómodo en la cancha y al minuto 70, sacó un centro raso que terminó siendo desviado por un defensor del Philadelphia, que vio como casi anota un autogol, debido que la pelota fue a dar al vertical.

Tras una gran actuación, Randall Leal salió de cambio al minuto 87. El lugar del nacional fue tomado por Luke Haakenson.

Finalmente, la escuadra del ex-jugador del Saprissa se dejó la victoria por 1-0 y de esa forma alcanzar un total de 18 puntos en 11 jornadas disputadas.

CJ SAPONG SAYS GOOD EVENING ONE MINUTE IN @BigAfrika88 | #EveryoneN pic.twitter.com/UtrHw4l2a0

— Nashville SC (@NashvilleSC) July 4, 2021