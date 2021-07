Román todavía no ha debutado con la Tricolor

Redacción – El lateral izquierdo del León, Yurguin Román, deja claro que desea destacar con Alajuelense para ser convocado a La Sele de cara al inicio de la Octagonal Final de la Concacaf en el mes de septiembre.

A sus 24 años, Román desea volver a vestir los colores patrio, luego de que en noviembre del 2020 fuera convocado a gira por suelo europeo, donde la Tricolor se enfrentó a Catar y País Vasco.

Aunque estuvo convocado no logró debutar en la Selección, por lo que buscará darlo todo en el inicio del Apertura 2021 para llamar la atención de Luis Fernando Suárez.

En su currículo solo cuenta con juegos con la Sub-23, por lo que ver acción en el combinado mayor es uno de los objetivos de Román, que de cara al inicio del certamen también se mentaliza con tocar la gloria con Alajuelense.

Es por ello, que el dueño de la lateral izquierda del León se enfoca en mostrar su mejor versión en las primeras cinco fechas del certamen nacional y así poder estar en la lista de convocados por Suárez para el arranque de la octagonal.

Yurguin Román habló en conferencia de prensa y dejó claro que dará el 100% para poder representar al país en el inicio de la ruta hacia el Mundial de Catar 2022.

«Lo he enfocado en La Liga siempre lo he estado y por ahí, ya llevo 16 o 17 años en La Liga y siempre he estado enfocado en lo que es la institución, lo de la Selección es algo que cada uno de los jugadores que estamos en esto anhela e intenta llegar a esa meta.

Lo veo tranquilo, yo voy a seguir trabajando y el técnico se encarga de escoger a sus jugadores y que quiere tener en la eliminatoria, pero cada uno como yo y todos mis compañeros van a dar el 100% para un posible llamado», afirmó Román.

Román lo da todo en la pretemporada del Alajuelense para ser titular en la banda izquierda, donde compite con todo contra Ian Lawrence, que es el cachorro que compite con el oriundo del cantón de Grecia.