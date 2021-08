El pasado sábado solo jugó 10 minutos en la derrota sufrida durante el Clásico Nacional por marcador de 4-2

Redacción- Bryan Ruiz es consciente de que no atraviesa su mejor momento futbolístico y espera ir mejorando para ayudarle tanto a La Liga, como a la Selección Nacional.

Además de que quiere llegar a su retiro dejando una buena cara, puesto que espera decirle adiós a los terrenos de juego luego del mundial de Catar 2022.

Certamen al que sueña llegar con la Tricolor y así finalizar una extensa y destacada carrera como futbolista.

Gracias a su destacado rendimiento en el fútbol del Viejo Continente con distintos clubes, como el Gent de Bélgica, Twente de los Países Bajos y Fulham de Inglaterra, entre otros.

No obstante, Ruiz es consciente de que muy pocos futbolistas pueden retirarse en un pico alto de rendimiento.

Por lo que se compromete con dar su mayor esfuerzo para retomar el nivel y ser una pieza importante con los manudos y La Sele.

«Pocos jugadores tienen la posibilidad de retirarse estando en su mejor nivel, es claro que yo ya estoy en una etapa diferente en la que más bien intento ayudar mucho a los jóvenes para que vayan tomando más protagonismo dentro del campo, hoy Aarón hizo un partidazo, la verdad que hizo un muy buen partido, Brandon también está ahí, tenemos jóvenes que estamos intentando ayudarles».

«Igualmente en la selección, he hablado con el profe Luis Fernando Suárez, él me ha dicho que él me quiere en la selección, que tendré algunos partidos, otros no, y de mi parte si puedo ayudar ahí voy a estar, pero en el momento en que no me haré a un lado, pero siempre que yo sienta que pueda ayudar ahí voy a estar e intentar cerrar mi carrera de la mejor manera posible, como te digo es difícil, y como lo dije, no todos los jugadores pueden retirarse estando en su mejor nivel o estando en lo más alto pero yo voy a intentarlo, voy a dar mi mayor esfuerzo este año que queda, un poquito más tal vez, a ver si podemos cerrarlo bien», comentó Ruiz.