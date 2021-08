Tencio vivió al máximo su homenaje

Redacción – El cantón de Garabito le rindió un sentido homenaje a Kenneth Tencio con gran caravana y donación de una terreno para la construcción de un nuevo parque, que tendrá todas las comodidades que necesita el cuarto mejor rider del mundo.

Tobías Murillo, alcalde de Garabito, afirmó que no iban a dejar ir a «Pollis» a otro cantón, debido que lo ven como un jacobeño más e incluso lo declararon hijo predilecto de Garabito. Por eso anunció con orgullo la donación de un terreno para un nuevo parque.

La extensión de este terreno será de un total de 5 mil metros cuadrados. El mismo fue declarado de interés cantonal a solo 5 minutos de playa Jacó.

Desde niños, adultos y ciudadanos de oro salieron de sus casas para vitorear al ídolo e hijo predilecto del cantón de Garabito, Puntarenas, que es muy querido en esta región gracias por su carisma y notable personalidad que lo han hecho ganarse muchos adeptos.

Incluso, niños de la Escuela de Herradura salieron con tambores y banderas de Costa Rica para darle un homenaje al deportistas que hizo vibrar a toda la nación en Tokio 2020.

El atleta nacional se da el lujo de ser el cuarto mejor del mundo en el BMX FreeStyle, gracias a su magnífica presentación en Tokio se pone como objetivo darle un mano a su pueblo adoptivo, debido que es originario de Cartago.

Entre las sorpresas de la caravana en honor al rider estuvo la presencia de sus papás, que viajaron desde Cartago para darse cita en un momento especial para «Pollis».

«Agradecerle a la Municipalidad de Garabito por todo el apoyo, era algo que no me esperaba y la verdad es que siento que esto no sea solo para mí, sino que para toda la comunidad del deporte, porque sé que esto va ayudar mucho a los deportes alternativos para seguir creciendo», afirmó Tencio con una enorme alegría.

En este bello lugar puntarenense, Tencio ha hecho raíces y es donde vive junto con su esposa. Incluso, tiene el denominado «10cio Park» donde potencia sus maniobras y trucos. Además, de darle oportunidad de entrenar a nuevos valores del deporte.

El actual parque no cumple con las necesidades que ocupa uno de los máximos exponentes del BMX, por lo que la Municipalidad de Garabito reveló que este terreno donado contará una concesión de usa para Tencio por 20 años, con opción a extender.

Este nuevo parque tendrá diferentes rampas para que no solo se practique BMX, sino que también se haga Skateboarding, Scooters y entre otros más. Pero solo piensan en eso, ya que también desean tener un lugar para desarrollo de nuevo atletas.

Tener un espacio de preparación física, parqueo, sección introductoria para que niños desde 2 años hasta adultos mayores puedan hacer deporte. Además, Tencio le pide a las autoridades del deporte nacional ayudarle, ya que él busca un bien para el país.