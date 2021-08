Ambos fueron piezas claves en la venta de Alonso Martínez

Redacción- El reconocido representante de jugadores, Kurt Morsink, llenó de elogios al gerente deportivo de La Liga, Agustín Lleida, y espera que nunca se vaya del fútbol tico.

La reciente venta de Alonso Martínez hacia el City Football Group ha generado que Morsink quede impresionado por el manejo que le dio el español.

Debido a que confesó que la negociación fue un poco complicada, pero que de igual manera lograron sacarla adelante para beneficio de todas las partes.

Puesto que ahora el jugador tendrá la oportunidad de militar en el fútbol del Viejo Continente, La Liga consigue una buena suma por su venta y el Lommel SK se asegura un nuevo futbolista en sus filas.

Inclusive Morsink aplaudió la destreza de Lleida para enviar a Martínez a préstamo hacia Guadalupe FC con el objetivo de que se tuviera ritmo y

«Agradecerle a Agustín Lleida, porque él se portó muy ben, es un dirigente con otra dinámica, yo le pido a Dios que él no se vaya del fútbol de Costa Rica, porque él es muy bueno para el fútbol de Costa Rica».

«Tiene ganas de trabajar, trabaja muy bien, fue una operación sumamente complicada la de Alonso y se sacó adelante».

«Lleida no puede ser el técnico, Lleida no puede ser el entrenador, Lleida te arma el plantel, que es el mejor plantel en Costa Rica y nadie lo va a discutir, Agustín produce los jugadores que salen, Agustín decide prestar a Alonso a Guadalupe FC, traerlo de vuelta, o sea, Agustín más por La Liga no puede hacer, es una operación que Agustín saca adelante».

«Agustín es una joya que tenemos que esperar y pedirle a Dios que se quede, porque Agustín lo ha hecho bien, es una operación donde él me empuja a que Alonso por favor lo deje con La Liga, porque quiere que se vaya campeón», comentó el representante de múltiples futbolistas.