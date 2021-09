Torres ya tiene 5 años de vivir en Costa Rica

Redacción – El talentoso volante argentino del Monstruo, Mariano Torres, se ve lejos de La Sele y revela que no hay interés para que se de su naturalización, lo cuál tampoco hace que cierre la puerta para defender a la Selección de Costa Rica en el futuro.

Torres brilló por todo lo alto en el triunfo del Saprissa por 3-0 ante Pérez Zeledón en La Cueva, donde se destapó con un fabuloso gol de tiro libre. Tras ese gran papel, el sudamericano volvió a ser consultado por el tema de la Tricolor.

Esto a raíz de que muchos ticos se preguntan que le hace falta a Torres para ser llamado por Luis Fernando Suárez, ya que lo ven como una solución ante la grave crisis que vive el cuadro patrio en el mediocampo.

Su llegada al país en junio del 2016, por lo que ya cumplió cinco años en suelo nacional de forma continúa, lo cuál le da chance de nacionalizarse, pero ante la falta de interés de la Fedefútbol, Mariano no ha ni iniciado los trámites legales correspondientes.

Eso sí, el mismo Mariano dijo el pasado 7 de agosto que no se iba nacionalizar, pero este 26 de septiembre dejó claro que como ha dicho mil veces no cierra el chance de estar en el combinado patrio, ya que es un sueño para él representar a un país.

Incluso, afirma que le tiene un gran cariño a Costa Rica, gracias a que ya tiene cinco años en suelo tico y no dos meses, por lo que su afecto por el país del «Pura Vida» es enorme, lo cuál hace que no cierre la puerta por completo.

Mariano Torres habló con Teletica Radio y afirma que todavía no han mostrado interés por él en la Fedefútbol, por lo que al no ver cuál hace que se vea lejos de La Sele.

«Yo no cierro ninguna puerta y ya lo dije mil veces, lo voy a volver a repetir para cualquier jugador es un sueño representar a un país y poder jugar un mundial es el sueño de todo jugador, yo no cierro ninguna puerta pero yo lo único que tengo que hacer es demostrar en mi club que tengo buen nivel y nada más, yo no puedo hacer más.

Lo que tengo que hacer es demostrar dentro de la cancha y desde hace 5 años estoy en el país y le tengo un gran cariño, porque hace 5 años y no dos meses. Esto es como cuando te contrata un club, que cuando te quiere te va llamar y te va decir, lo único que tengo que hacer es realizar bien las cosas en la cancha y cada día en mi club.

Si estuviera la posibilidad para mi naturalización me hubiesen dicho y yo no veo que esté la posibilidad, porque sino ya me hubiesen dicho. No le demos tanta vuelta a la cosa. Lo único que digo es que tengo que hacer bien las cosas», dijo Mariano Torres a Teletica Radio.