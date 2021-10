Es el único futbolista tico y en general de todo Centroamérica con tres mundiales a nivel mayor

Redacción- Christian Bolaños considera que en la Federación Costarricense de Fútbol no han tratado con cariño y respeto al pías.

Debido a que el experimentado futbolista fue directo en señalar algunos males que él considera tiene la Fedefútbol en la actualidad.

Mismos por lo que piensa que han terminado irrespetando a la gran cantidad de costarricenses que son aficionados al fútbol y apoyan a la Tricolor.

Uno de los aspectos en los que hizo hincapié el histórico volante ofensivo del conjunto patrio es la rotación de entrenadores que ha tenido La Sele en los últimos años.

Situación que ha terminado por generar que el representativo nacional no tenga el mejor de los funcionamientos a la hora de enfrentar un partido.

Como ha quedado demostrado en la actual eliminatoria mundialista hacia Catar 2022 con solo cuatro goles a favor en un total de seis encuentros.

«Los que hemos estado ahí muchísimos años nos han faltado el respeto porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y hoy en día eso no se está viendo, lo que se está viendo es que La Sele está manoseada por mucha gente que no le ha dado el cariño y el respeto que se merece un país».

«Sí duele ver que no le tengan el empeño y no tomen buenas decisiones y lo manejen como si fuera una pulpería, la verdad que sí duele, la selección no puede estar pasando un momento como el que estamos viviendo».

«El país ama el fútbol y no son tomadas las cosas con seriedad, cambios de técnicos como si fuera cambiar un producto y no es justo porque hoy en día los jugadores son los que están sufriendo».

«Claro los jugadores tienen su cuota de culpa, pero yo creo que la mayor responsabilidad es para otros porque hoy en día los que entran a la cancha tiene que ver cómo hacen para resolver y los que hemos estado jugando a nivel internacional contra selecciones fuertes sabemos que cuando se entra a la cancha para competir no alcanza», declaró Bolaños.