Suárez reconoció que todavía no conoce bien el medio nacional

Redacción – El goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca, pide a la Fedefútbol asesorarse con Jafet Soto y Agustín Lleida, que cumplen el rol de gerentes deportivos de Herediano y Alajuelense respectivamente.

Fonseca cree que acercarse a Lleida y Soto podría ser vital para buscar una mejora de la Selección Nacional, que sumó 4 puntos de 9 posibles en la fecha de octubre en la Octagonal, lo cuál dejó al cuadro patrio quinto en la eliminatoria con 6 puntos.

Es por ello, que el «amigo del gol» señala que estos gerentes conocen bien el balompié nacional, por lo que podrían aportar ideas que ayuden a Luis Fernando Suárez, que abiertamente ha reconocido que todavía no conoce bien el medio nacional.

Por eso, Fonseca considera que a estos directivos también les serviría estar en la Federación ayudando, ya que se ven beneficiado si La Sele asiste a Catar 2022.

Pero no solo llamar a Herediano y Alajuelense, sino que también en hacerlo en el Deportivo Saprissa, donde también hay elementos valiosos que podrían llegar aportar. Esto porque se debe una solución urgente, debido que el propio Suárez se ve muy tranquilo.

Rolando Fonseca es comentarista de Teletica Radio y aprovechó para mandarle un mensaje a los federativos, con el fin de busquen una ruta que ayude a La Sele.

«Creo que hoy si hay que llamar a alguien para que llegue a sumarse a esta situación serían los gerentes deportivos que están los clubes más grandes de nuestro país y que están conociendo no solo el medio, sino que son también indirectamente los que más beneficiados se ven.

Yo llamaría a Jafet Soto, llamaría a personeros del Saprissa y en Alajuela llamaría a alguien que también se pueda sumar como Agustín Lleida, entonces decirles que ellos son los que están manejando la situación del fútbol y que están viendo, que pueden asesorar y que pueden dar para el fútbol nacional.

Acá también tenemos al padre de Celso Borges, tal y como lo es Alexandre Guimaraes, que puede ser una de las personas que pueden aportar, pero que llegue aportar para un cambio, y que dejen un legado. Luis Fernando Suárez está tranquilo, a él le tiene que respetar un contrato, clasifique o no se le paga, si lo quitan hoy le hacen un favor porque igual cobra su contrato. Me gustaría el día de mañana conocer ese contrato y como son los circunstancias, Suárez está tranquilo y no le molesta nada, igual va recibir su indemnización», afirmó Rolando Fonseca a Teletica Radio.

La afición está muy molesta por el pobre rendimiento de la Selección Nacional, por lo que piden la salida de una vez por todas de Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, a quién achacan como principal responsable.