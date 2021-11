La Tricolor carece de autocrítica

Redacción – A pesar del oscuro panorama que vive la Selección Nacional, Francisco Calvo le pide a todos los ticos, que por favor no tiren la toalla y la ilusión de ver a Costa Rica en el Mundial de Catar 2022, debido que en el cuadro patrio tampoco tirarán la toalla.

La Tricolor sufrió un amarga derrota de 1-0 ante Canadá en Edmonton, que por intermedio de Jonathan David al minuto 57 dejó en cuidados intensivos a La Sele.

Esa caída ha hecho que muchos fanáticos se bajen del barco patrio, ya que solamente se registran 6 puntos en jornadas disputadas, lo cuál ha hecho que muchos ya hayan perdido la esperanza de ver el «Pura Vida» en Catar.

Pese a esa situación, el zaguero de 29 años le pide a los ticos acabar esas 8 mil 750 entradas para el partido ante Honduras, ya que se juegan muchísimo y ocupan el respaldo de una afición que está complemente divorciada de la Tricolor.

Incluso, Francisco Calvo habló con Teletica Radio y le pidió a los costarricenses que no tiren la toalla, debido que para él la eliminatoria se va definir hasta el final.

«Nos jugamos muchísimo contra Honduras, ojalá que la gente se ha presente en el Estadio Nacional, ojalá queremos sentirlos, es un momento difícil para nosotros y para el país, pero no vamos a dejar de luchar ni bajar los brazos y la eliminatoria se va definir hasta el final se lo garantizo. Les pido por favor que no tiren la toalla porque nosotros no la vamos a tirar, nosotros salimos partido a partido a representar un país y la gente piensa que no, pero así es. Somos 27 guerreros que estamos detrás de un sueño más 5 millones de personas, que sé que lo quieren y vamos a intentarlo», afirmó Francisco Calvo a Teletica Deportes.