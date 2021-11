Martínez estuvo poco más de un mes sin ver acción

Redacción – En Liga Deportiva Alajuelense sonríen de oreja a oreja, luego de que Alonso Martínez fuera dado de alta tras superar con éxito una lesión, que le ha impedido ser protagonista con el León en el Apertura 2021.

Martínez se reintegró de lleno a los entrenamientos de la escuadra eriza liderada por el español Albert Rudé, que está muy feliz por tener de vuelta al jugador de 23 años.

Un desgarro en el bíceps femoral de su pierna derecha tenía a Martínez fuera de toda acción desde el 26 de septiembre, por lo que tuvo que esperarse un poco más de un mes para volver a compartir con sus compañeros.

El oriundo de Isla Chira siguió a la perfección las instrucciones del cuerpo técnico manudo, lo cuál le ayudó de gran forma para volver para la fase final del torneo, el cuál es su último como erizo previo a su salida al Lommel SK de la segunda división de Bélgica.

Alonso Martínez es claro y reconoce que el parón del campeonato le ayudará para recuperar su condición física y así estar en óptimas condiciones para el reinicio del torneo.

«Creo que a mí en lo personal me va servir muchísimo el parón el torneo, ya que me va servir para yo agarrar condición física, que es lo que no tengo ahora. Vienen semanas bonitas para trabajar de la mejor manera. Este parón nos va servir para corregir algunos errores y vienen días para seguir trabajando la metodología que tiene el profesor.

Viene el cierre del torneo y uno quiere jugar las semifinales, finales y uno como jugador siempre las quiere jugar. Ojalá que el entrenador si me da la oportunidad aportar lo máximo que se pueda», afirmó Martínez.

Estos duelos de la fase final del campeonato serán la despedida de Martínez, que por finalizado el Apertura 2021 alistará maletas y se marchará a Bélgica.