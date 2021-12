Ida de la final quedó 0-0 en el Lito Pérez

Redacción – La ideología europea aprendida por Gilberto «Tuma» Martínez tiene al Barrio México soñando con la copa en segunda división y así ganar el Apertura 2021 para asegurarse el 50% del boleto a la máxima categoría.

Martínez es el capitán del barco del conjunto mexicanista, que cuenta con jugadores de experiencia como es el caso de Luis Miguel Valle, Verny Scott, Edder Monguío, Jonathan Hansen, Bryan Morales, Jameson Scott y otros más.

Estos jugadores están comprometidos con la causa del equipo canela, que está disputando la final de la categoría de plata ante Puntarenas FC, con quiénes empataron 0-0 en la ida, por lo que el campeón de decidirá en el Estadio Cuty Monge.

Es por ello, que «Tuma» se ha encargado de potenciar al cuadro capitalino, que como al igual que el PFC cuenta con una gran historia en primera y anhelan con salir campeones para así asegurar al menos el boleto a una Gran Final por ascender en junio.

Desde implantar conceptos del «catenaccio», que es una técnica netamente defensiva implantada por la escuela italiana hasta dinamismo a la hora de atacar, son parte de la idea de juego del cuadro mexicanista, que de la mano de Martínez ha sido protagonista.

Jameson Scott habló a AMPrensa.com y dio detalles de la ideología del «Tuma», que vivió más de 15 años en Italia, por eso aplica todo lo aprendido en ese fútbol.

«Tuma Martínez llegó a potenciar muchísimo la parte defensiva del club, este torneo mejoramos mucho esa parte baja, Gilberto no dio algunos tips para mejorar y nos ha funcionado, pero no solo es catenaccio italiano, si no que es un entrenador que le gusta un entrenador también ofensivo y más directos, que estemos bien parados siempre en defensa y creo que nos ha funcionado hasta el día de hoy.

Ser dirigido por el «Tuma» es una experiencia muy bonita por su ideología, porque cuenta sus vivencias en Italia, Selección Nacional y lo ayuda con su forma de trabajar basada mucho en lo que aprendió en el Calcio italiano, es bonito saber esas experiencias que vivió en Italia, hablar de fútbol y cosas que le enseñan a uno, que son bastante buenas para el crecimiento de todo Barrio México.

Respetamos a Puntarenas y estamos con la fe bien puesta en poder conseguir ese 50% del regreso a primera. Puntarenas tiene su afición e identidad, pero Barrio México también tiene eso y queremos que se respete eso», dijo Jameson Scott a AMPrensa.com.

La vuelta de la final de la categoría de plata será este próximo sábado 18 de diciembre a las 7:00 de la noche en el Estadio Cuty Monge en Desamparados.