Desde el 2014 no se ha presentado ningún bicampeonato en el país

Redacción- Iñaki Alonso confía en que Saprissa levante la copa 37 de su historia el próximo domingo ante el Herediano.

Equipo al que deberá vencer para darle un gran regalo navideño a todos los aficionados morados que anhelan con alcanzar el bicampeonato.

Logro que no se da en el fútbol nacional desde el 2014, año en el que justamente los tibaseños se dejaron las dos copas disputadas.

Por lo que el técnico español se enfoca en alcanzar esa meta y seguir aumentando la cantidad de trofeos en las vitrinas del Monstruo.

Situación que no será nada sencilla puesto que el Team ha tenido un gran rendimiento desde la llegada de Jeaustin Campos al banquillo.

«Tenemos que apelar a una frase que es historia de este club, no se repartan nada, estamos vivos, es un partido en el que nosotros conocemos al rival, conocemos el contexto, hace poco estuvimos ahí y sabemos qué tipo de partido vamos a tener, está claro que las finales se ganan, nos quedan 90 minutos todavía y yo la verdad que percibo al equipo y lo he visto y lo que le he visto hacer yo soy optimista», expresó el ibérico.