Venegas podría recibir una sanción por su festejo

Redacción – El delantero de Alajuelense, Johan Venegas, molesto con aficionados de La Liga que llegan a los estadios a solo faltarle el respeto a él, su madre y su familia.

Venegas no se guardó nada y criticó las ofensas de recibe de algunos seguidores erizos, que se metieron duramente con él en el duelo ante Santos de Guápiles en el primer round de las semifinales, que vio caer al León por 3-2.

Pese a la caída, el «Cachetón» es el responsable que Alajuelense esté más vivo que nunca en la serie, gracias a una anotación al minuto 93, la cuál celebró por todo lo alto, ya que durante todo el partido recibió una ola de insultos de algunos manudos.

Lea también: El León cae derrotado ante Santos pero logra agónico gol que lo mete en la serie

Haciendo señas hacia la gradería donde estaban los fanáticos rojinegros, Venegas le gritó con todo a sus detractores, que lo pasaron hostigando gran parte del compromiso, diciéndole ofensas dirigidas hacia él y sus familiares, lo cuál enojó al atacante.

Johan Venegas conversó con Tigo Sports y aclaró lo sucedido, con el fin de dejar claro que no va dejar que le falten el respeto algunos individuos en el estadio.

«A nadie le gusta que le falten el respeto, si usted quiere puede criticar el nivel, puede criticar al jugador y creo que hasta el día de hoy y de hecho me he entregado totalmente a La Liga, tampoco voy a dejar y no todos, porque gran parte de la afición también apoya, si no algunos individuos llegan a faltarme el respeto y faltarle el respeto a mi mamá y mi familia, tampoco lo voy a permitir y si me tengo que defender lo voy hacer», afirmó Johan Venegas a Tigo Sports.

¡El Cachetón le dio un tanque de oxígeno a la Liga! pic.twitter.com/DX15hm6jwD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 3, 2021

Según el reglamento disciplinario de la Unafut, Venegas podría recibir una sanción de tres a cuatro partidos por su polémica celebración en contra de estos seguidores al Equipo de su Gente que aparentemente les estuvieron faltando el respeto.