Pidió al Concejo que no se le pague el salario

Redacción- Alcalde de Corredores, Carlos Viales, renunció a salario mientras esté suspendido por la investigación que enfrenta por presuntamente desviar fondos públicos a obras ligadas con el narcotráfico.

El alcalde de Corredores, Carlos Viales, en su comparecencia ante una Comisión Legislativa, negó que con fondos municipales se hubiese construido un puente en la propiedad de un presunto narcotraficante.

Posteriormente se tuvo información de una pesquisa judicial que comprobaba dichos hechos. Se espera que a inicios de la próxima semana los diputados oficialistas presenten la denuncia ante las autoridades judiciales.

Ante ello, solicitaron que el salario de Viales fuera suspendido mientras se realizaba la investigación pertinente y se buscaba la manera de manejar la situación de acuerdo a lo que dicta la ley.

Sin embargo, las solicitudes de los diputados se vieron afectadas por la poca atención que brindaron las autoridades municipales para que esto se pudiera llevar a cabo.

Por lo que ante las acusaciones recibidas fue el mismo alcalde de Corredores quien emitió un comunicado de prensa donde hizo oficial que voluntariamente iba a acatar lo solicitado por los diputados.

Siendo así como renunció a su salario como alcalde del cantón, eso sí, aseguró que iba a defenderse en las instancias correspondientes.

«Agradezco nuevamente todas las muestras de cariño.

Cómo ya lo señalé, ejerceré mi legítimo derecho de defensa en las instancias correspondientes y acataré todas las recomendaciones. Por eso, acabo de enviar una nota para instar respetuosamente al Concejo Municipal, para que no se haga efectivo mi pago como Alcalde.

Si bien, la medida cautelar está en apelación, no tengo la posibilidad de servir a mi cantón y esto es razón suficiente para no recibir ingresos por parte del Municipio.

El ejercer un cargo de elección popular exige un comportamiento adecuado y respeto por la normativa, estamos obligados a dar más porque así lo exige la ciudadanía a la que nos debemos. Y por ese camino voy a seguir.

Nuevamente gracias por el apoyo y cariño», posteó en su facebook oficial.