Lezcano afirma que representar a Guatemala es un orgullo

Redacción – Cansado de esperar una oportunidad con La Sele, Tico Andrés Lezcano le cierra las puertas a defender a Costa Rica tras ser llamado a la Selección de Guatemala, país al cuál se siente orgulloso de representar por todo lo que le han dado.

Lezcano de 32 años es uno de los grandes referentes del Comunicaciones de la Liga Nacional chapina, gracias a su talento y olfato goleador dentro del terreno de juego.

Con su número 7 en la espalda en su camiseta con los cremas, este costarricense logró llamar la atención desde hace varios meses la atención del combinado chapín, en el cuál está en el radar desde que estaba Amarini Villatoro, ex-técnico de los quetzales.

Pero con la llegada del mexicano Luis Fernando Tena, Guatemala mantuvo el interés y por ello, se confirmó la convocatoria del tico con pasado por La Liga y Cartaginés, que ya cuenta con pasaporte y nacionalidad guatemalteca, ya que tiene más de 5 años en el país.

Dichos requisitos son esenciales y los pide FIFA para que pudiera jugar con los quetzales. Sumado a que nunca disputó un duelo Clase A con Costa Rica. Por ello, el atacante está muy feliz por su convocatoria a un microciclo con los chapines.

Guatemala ocupa actualmente el puesto 122 en el ranking mundial de países, por lo que está en un período de reestructuración, donde Lezcano sería parte del proceso.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y afirma que es casi un hecho le cierra las puertas a Costa Rica, por eso señala que se siente orgullo de representar a Guate.

«Muy feliz que me den la oportunidad, he luchado bastante y he venido en ascenso, vine con muchas dificultades y creo que al final, es un premio que Dios me da por luchar y seguir adelante, es algo que ya había escuchado y rumores pero hasta ahora se concreta, la verdad muy feliz por ser parte de la Selección de Guatemala.

Es casi un hecho que le cierro las puertas a La Sele, siempre hubo esa posibilidad de ir a La Sele y siempre estuve atento a ser convocado, creo que la vida es de oportunidades y se me está presentando una oportunidad muy linda, que no puedo dejar pasar, hay que aprovechar los momentos y ahorita se me está dando uno, entonces hay que ser agradecido, porque Guatemala es un país que me ha dado mucho y me han valorado bastante, así que es un orgullo representar a Guatemala», afirmó Andrés Lezcano a AMPrensa.com.