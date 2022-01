Arreola no guarda rencores con el liguismo

Redacción – El defensor mexicano, Daniel Arreola, rompió el silencio tras ser señalado como el gran responsable del último fracaso de Alajuelense, pese a lo sucedido le dice al liguismo confiar en el equipo, gracias al gran plantel que tiene La Liga.

Arreola conversó con Deportivas Columbia, medio radial que tuvo acceso al zaguero azteca de 36 años, que dejó Alajuelense hace unas semanas de forma silenciosa, ya que se fue por la puerta de atrás tras el amargo episodio que protagonizó en el Apertura 2021.

Muchos liguistas no tienen un gran último recuerdo del mexicano, que ganó con Alajuelense la Liga Concacaf en febrero del 2021. Aunque gozó de regularidad, en su último certamen fue el villano de los manudos.

Este veterano zaguero falló un penal crucial en la final de vuelta de la segunda ronda, donde por causa de un remate que le tapó Aarón Cruz, los liguistas lo crucificaron, ya que si anotaba ese tiro desde los once pasos la suerte eriza hubiese sido distinta.

Dicho fallo lo perjudicó de gran forma, por lo que al terminar su contrato en diciembre del 2021, Agustín Lleida le confirmó que no le iban a renovar más, por lo que tuvo que alistar maletas y volver junto a su familia a su natal Cancún, Quintana Roo, México.

Sus recuerdos de la institución son muy gratos, pese a los cuestionamientos recibidos, el defensor no guarda rencores y en la entrevista con Deportivas Columbia aprovechó para mandarle un mensaje a la afición rojinegra.

«Dar las gracias por el apoyo, tanto por los mensajes buenos y malos. Yo entiendo y conozco la euforia tras el partido por el rival que era. Me voy con una sensación de boca muy buena, dar las gracias por el trato y por el apoyo de siempre. Al final, una mancha no te hace ni más malo, ni mejor. Y si tuviera que enviar un mensaje, decirles que pronto llegará el ansiado título porque hay un gran plantel. Que no se queden solo con lo que pasó el semestre pasado. Como se los dije a mis compañeros, el título llegará muy pronto», afirmó Arreola.

Daniel Arreola también señaló que en Alajuelense no existen problemas en el camerino y más bien afirma que hay una combinación y una gran armonía.