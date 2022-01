Hernández registró 20 goles con la camiseta rojinegra

Redacción – Ante la ola de críticas que ha recibido en redes sociales de parte del liguismo, Marcel Hernández se defiende y deja claro que la camiseta de Alajuelense no le quedó grande en ningún momento, debido que registró grandes números.

Hernández salió al paso de los cuestionamientos de muchos manudos, que lo acusan de no aparecer en partidos importantes del Equipo de su Gente.

Además, fanáticos señalan que los colores de la institución le pesaron, ya que no tuvo el mismo fuelle y ritmo goleador que alcanzó en su primera etapa al sumar 59 goles con Cartaginés, club al que volvió en condición de préstamo.

Es por ello, que Marcel se defiende y recuerda que en el 2021 como manudo contabilizó 20 goles y 13 asistencias con el León, lo cuál lo respalda y por eso no entiende todo lo que dice, ya que señala que esa cifra de goles no se hacen tan fácilmente.

Marcel Hernández le tiró con todo a los fanáticos manudos que lo critican, a quiénes les recuerda que se va callar hasta que alguien suma 79 goles en tres años y medio en el país, por lo que afirma que cumplió de gran forma en Alajuelense.

«Siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que viví en La Liga, el apoyo que tuve de una gran parte de la afición, no me quedó grande la camisa de Alajuelense y para un delantero no es fácil hacer 13 asistencias, pero bueno, yo respeto el criterio ajeno. Agradezco ese apoyo porque lo viví, sentí y fue increíble, sobre todo cuando hubo personas en el estadio y dejaron entrar público, fue increíble.

Pero al final, es tema de decisiones y de cosas, que suceden dentro y fuera de la cancha, al final no me compete a mí, decir si están herrados o no las personas, que dicen que por una u otra manera no me apoyan o dice que me quedó grande la camisa, no me compete a mí entrar a preguntarles porque. Solamente m quedo con lo bueno que viví con una cantidad excelente de jugadores.

Con mis números, porque son 79 goles y con Alajuelense hice 20 anotaciones, yo no me puedo desmeritar todo lo que hice. ¿Cuántos pases a gol doy? y ¿Cuántas marcas jalo?, ese es un trabajo que quizá la gente no ve, pero yo estoy consciente y tengo que hacerlo por el grupo, entonces creo que mi paso por La Liga fue muy bueno, pero pudo ser mejor porque si hubiésemos ganado el título, estoy seguro que los que dicen eso no lo hubiesen dicho, pero cuando hay un fracaso colectivo, desgraciadamente entramos todos ahí.

Me incluyo y fui el primero que fracasé. 20 goles no se hacen ayer y no tuve la oportunidad de jugar torneos internacionales y aún así hice 20 goles con 13 asistencias. Yo estuve en 33 goles de mi equipo directamente, yo tengo que darle valor porque trabajo mucho por esos números. Un delantero sin goles nadie lo quiere y me voy que tengo 79 goles en tres años y medio, si alguien los tiene, entonces yo me calló la boca. Escucho y escucho, pero también hay que hablar con bases», afirmó Marcel Hernández.

Esas declaraciones de Marcel no han caído bien en muchos manudos, que a pesar de lo dicho por el isleño le recuerdan su falta de peso y amor por los colores rojinegros.