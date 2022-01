Meneses formó parte del plantel que ganó la copa 30

Redacción – Muchos manudos recuerdan a Marco Josué Meneses por su paso en el histórico título 30 del León en el Apertura 2020, donde el zaguero aportó para que los rojinegros rompieran una sequía de 7 años sin dar la vuelta olímpica.

Ese hito marcó de gran forma al zaguero, que tras ese título tuvo que volver a Guadalupe, que llegó a un acuerdo con el León para volver a ceder al oriundo de Turrialba a las filas rojinegras por todo el Clausura 2022.

En este nuevo regreso, Agustín Lleida, gerente deportivo erizo, bautizó a Meneses como el amuleto, ya que en su primera etapa de solo seis meses pudo salir campeón y por ello, el ibérico espera que con la presencia del zaguero se repita la suerte eriza.

Para Lleida, todo el rodaje de Marco será fundamental, debido que llega con la intensión de tomar el puesto dejado por el mexicano Daniel Arreola como defensor zurdo.

A sus 26 años, Meneses toma con mucha ilusión su regreso a la institución eriza, donde tuvo un recibimiento fácil, gracias a que conoce como es el camerino rojinegra.

Lea también: Faerron cerca de finiquitar su contrato con La Liga y marcharse a Europa

Marco Meneses habló en conferencia de prensa y dice que es consciente de la gran responsabilidad que tiene en Alajuelense, por lo que explica porque le apodaron el amuleto.

«Fue fácil el recibimiento que tuve, no queda más que cada vez que salimos a entrenar ser profesionales y ser responsables con nosotros mismos, eso va ayudar al grupo a conseguir los objetivos trazados, entonces seguir por esa línea. El título 30 me marcó y tal vez, lo del amuleto, es por las ganas de ganar siempre y entrenar bien.

Hacer bien las cosas, apoyar al compañero y no importa tanto, lo que cada jugador pase si no lo que en realidad importa es el campeonato, no importa quién juegue y sabemos que el que no juegue va apoyar y el que este en la grada va apoyar, en fin es un bien común y entonces, lo tomo con mucha responsabilidad, trabajar, entrenarse bien y luchar para conseguir el objetivo que es ser campeón nacional», afirmó Meneses.

Ser uno de los cuatro fichajes de Alajuelense tiene motivado a Meneses, que portará la camiseta número 24 en el Equipo de su Gente.