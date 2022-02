-El video se hizo viral en redes sociales.

-Recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin instó al ejército de Ucrania a dar un golpe de Estado.

Redacción: Un impactante video capturó el momento justo en el que un tanque ruso aplasta un auto con un civil adentro, en las calles de un suburbio de la capital ucraniana, Kyiv.

En el incidente, el vehículo blindado circulaba por una carretera principal que atravesaba una zona residencial, momento donde el tanque se acercó rápidamente al sedán que circulaba en dirección contraria, giró repentinamente hacia él, dando al conductor poco tiempo para reaccionar.

Milagrosamente, según se detalló en los informes médicos, la víctima, una persona mayor, sobrevivió al impactante choque.

Putin insta al ejército ucraniano a dar un golpe de Estado

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un llamado a los militares de Ucrania a tomar el poder, y aseguró que con ellos «será más fácil llegar a un acuerdo» para poner fin a la operación militar rusa.

«¡Tomen el poder en sus manos! Por lo visto con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha asentado en Kiev y tiene secuestrado a todo el pueblo ucraniano», declaró Putin en una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia dedicado a la operación militar.

El mandatario ruso ha aludido a los militares ucranianos a «no permitir a los neonazis y seguidores de (el colaboracionista ucraniano Stepán) Bandera que utilicen a vuestros hijos, vuestras mujeres y ancianos como escudos humanos». Añadió.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había llamado a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones y deje las hostilidades, una opción que el Kremlin no ha descartado de inmediato, no obstante a la que no ha dado todavía una respuesta clara.

Sin embargo, desde el Gobierno ruso han acusado a Ucrania de no querer sentarse a negociar.

Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen adentrándose en Kiev y continúan bombardeando la capital ucraniana. Además, según ha señalado Biden al Congreso de los Estados Unidos, la caída de la capital podría ser inminente.

Tanto EE.UU. como Ucrania creen que el objetivo de Putin es tomar Kiev y apresar al Gobierno, especialmente al presidente del país, Volodímir Zelenski. Así como el mismo mandatario ucraniano aseveró cuando se integró al ejercito. “El objetivo de Rusia soy yo y mi familia”. Ultimó.