Salvadoreños se despidieron de Catar 2022

Redacción – El técnico de la Selección de El Salvador, Hugo Pérez, dejó saber su gran molestia con el arbitraje de la octagonal y afirma que la Concacaf lo desilusionó, ya que una polémica arbitral generó enojo en el timonel de los cuscatlecos.

La ilusión de los salvadoreños de ir a Catar 2022 se acabó. Sólo un verdadero milagro les puede hacer aspirar al cuarto lugar de la clasificación de Concacaf.

Los dirigidos por Hugo Pérez cayeron 0-2 en el Estadio Cuscatlán ante Canadá. Y aunque la derrota de Panamá en el Estadio Azteca ante México les da esperanzas, todo luce como una ‘misión imposible’, ya que La Selecta solo suma 10 puntos en 11 partidos.

Con goles de Atiba Hutchinson y de Jonathan David, los de la ‘Hoja de Maple’ se impusieron en territorio centroamericano, sin embargo, hubo una jugada polémica en el área de Milan Borjan, que terminó cambiando el rumbo del partido.

A los 64 minutos, Tajon Buchanan derribó al cuscatleco Bryan Tamacas dentro del área. El árbitro estadounidense Armando Villarreal decidió no checar la jugada en el VAR, situación que molestó a todos los presentes en el Cuscatlán.

Hugo Pérez dejó saber su decepción evidente en rueda de prensa, ya que le pareció extraño que una jugada tan polémica, ni siquiera fueran a revisarla en el VAR.

«Si vamos a perder, que sea con dignidad, sin que nadie apoye a nadie. No tengo excusa en que Canadá es el mejor equipo de Concacaf, pero no hay que apoyar a nadie. Me desilusiona Concacaf, esto se acabó», afirmó Pérez en conferencia de prensa.

Los salvadoreños cerrarán su participación en la Octagonal de Concacaf en el mes de marzo, cuando visiten Jamaica el 24 de marzo, reciban a Costa Rica el 27 de marzo y viajen al Estadio Azteca para enfrentar a México el 30 de marzo.