Redacción – El volante costarricense, Ariel Lassiter, anhela con volver a La Sele y sobresale con nuevo gol en amistoso con el Inter Miami de la MLS, club al cuál llegó para la temporada 2022 de la liga estadounidense.

Lassiter está dando de que hablar con el conjunto que viste de rosado y blanco, ya que parece que se va adaptando muy bien a la idea del timonel inglés, Phil Neville.

Echando mano de su calidad, velocidad y buen toque de balón, el tico se lució con un gol y así darle el triunfo de 1-0 al Inter Miami ante el Charleston Battery de la USL en la Carolina Challenge Cup, un certamen previo al inicio de la temporada.

Con un certero remate cruzado, el tico festejó su segundo tanto con la camiseta del equipo del estado de la Florida, donde empieza a encajar de gran forma.

Ariel había anotado el pasado 12 de febrero un tanto ante el Columbus Crew, lo cuál ha generado muy buenos comentarios en el equipo propiedad de David Beckham.

La temporada de la MLS iniciará el próximo 26 de febrero para Inter Miami, que medirá fuerzas en la fecha uno ante Chicago Fire, que recientemente fichó a Shaquiri.

Lassiter finds the back of the net for #InterMiamiCF!

The Costa Rican scores his second goal in two matches here at the Carolina Challenge Cup off a great ball from Harvey Neville. pic.twitter.com/HEytlRbbT7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 16, 2022