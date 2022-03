Campbell afirma que en La Sele nunca han dejado de creer

Redacción – A lo largo de la eliminatoria, Joel Campbell ha tenido un discurso nacionalista, con el fin de unir a la afición con La Sele y por eso pide a todos los ticos no bajarse del barco de la Tricolor en esta recta final de la octagonal de Concacaf.

Campbell afirma que nunca dudó del potencial de la Selección Nacional, donde nunca han dejado de creer y por eso no es casualidad que todavía tengan chances de clasificar al Mundial de Catar 2022, pese a todas las adversidades que han enfrentado.

Para el delantero de 29 años, el apoyo de la afición ha sido fundamental y por ello, pide a la afición seguir alentando a La Sele, con el fin de que tengan claro de que si se mueren que sean todos juntos y si se clasifica al Mundial, todos celebrar como uno solo.

Incluso, el ariete del Monterrey de México considera que su pensamiento nacionalista ha sido el adecuado y por eso, no lo cambiaría, ya que ha permitido saber que todos en La Sele van juntos hacia el mismo lugar.

Joel Campbell habló en conferencia de prensa y dice que tiene guardado un momento especial con la afición tica, a quiénes no le pueden achacar nada por todo el apoyo que le han dado a la Tricolor, que llega a la triple fecha eliminatoria con chances de clasificar.

«Con el tema del nacionalismo, siento que siempre lo he dicho porque confío mucho en mi país y mi selección, siempre confié y nunca dudé y lo dije desde la primera vez, lo dije de buena manera, que no se bajaran del barco y lo repito que no se bajen del barco, porque nos morimos juntos al final o celebrábamos juntos al final, creo que ese ha sido mi pensamiento y no lo cambiaría clasificando o no, creo que juntos y si todos vamos juntos hacia el mismo lugar tenemos muchas posibilidades de vencer.

A la afición no le podemos achacar nada, porque tengo un momento grabado en mi mente, que contra El Salvador era solo el 15% de la afición que podía estar, íbamos perdiendo y nos aplaudieron, nos decían vamos ustedes pueden y el 15% de la afición apoyándonos, perdiendo en casa y casi que fuera de la eliminatoria, regresamos al segundo tiempo y le pudimos dar vuelta al marcador, entonces para mí eso dice mucho, sea el 15%, 50% o 100%, el tico siempre va apoyar en el estadio y juntos vamos a estar en el Mundial de Catar 2022, Dios primero», afirmó Joel Campbell.