Redacción- Tras el empate de 1-1 ante Jicaral, el estratega español del Monstruo, Iñaki Alonso mostró su molestia debido a los errores en los que cayeron sus pupilos, luego de conceder un gol de un saque de banda.

Alonso comentó que se sintieron muy incómodos debido al transcurrir del partido donde los morados fueron de más a menos y esto les costó el empate en el marcador, un resultado que no es para nada positivo para las aspiraciones tibaseñas.

Iñaki resaltó que necesitan mejorar en ciertas acciones de los duelos para poder tener más triunfos, ya que les anotaron de un error de marca en un saque de banda donde Kenny Cunningham venció a Aaron Cruz en la «sapri-hora».

Además, enfatizó en que sus pupilos debieron cerrar los espacios internos ya que entre la media cancha de Jicaral y sus delanteros conectaban de manera muy sencilla y así los morados no podían crear situaciones de peligro para haber aumentado su ventaja.

«No sentirnos tan incómodos el gol llegó de un saque de banda son detalles que tenemos que manejar muchísimo mejor, no te pueden hacer un gol de un saque de banda; cuando tienes una ventaja de un gol debes buscar el segundo, es sencillo porque ellos habían dejado muchos espacios atrás y además que metimos gente arriba para buscar el segundo tanto y no lo hemos hecho y en un error de atención, concentración, cansancio nos anotaron y ahora estamos muy incómodos debido al resultado.

Nosotros solos nos hemos encerrados no hizo falta cambiar el sistema táctico, nos han ido empujando para atrás, se supone que si tienes jugadores que tienen manejo balón y es capaz de tener el balón en teoría, tienes la tranquilidad de que cerrarán los espacios interiores porque ellos conectaban continuamente con los puntas y entonces no teníamos el balón para buscar a los jugadores frescos y rematar con el dos a cero», afirmó Alonso.

El próximo encuentro del Saprissa será ante Grecia donde buscará sumar de tres para seguir con las aspiraciones de clasificación en el Clausura 2022. Los morados enfrentarán a Sporting FC en la fecha 10 el próximo domingo 6 de marzo.