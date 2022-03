Campos salió del Herediano tras dos meses de su histórico título

Redacción – El respetado técnico nacional, Jeaustin Campos, aclara todas las especulaciones generadas tras su salida del Herediano al afirmar que Jafet Soto nunca se metió en una alineación o forma de jugar de su equipo.

Campos afirma que su relación con Soto Molina siempre fue buena, por lo que quiere deshacer los rumores que se han hecho tras su salida del banquillo florense, luego de cosechar tres derrotas y cinco empates en ocho jornadas disputadas.

Fue tan buena la comunicación del timonel con el gerente general del Team, que el mismo Jafet le agradeció por quitarle un peso de encima en su momento y es que Campos llegó a darle un respiro en la parte deportiva y así centrarse en otros campos del club.

Jeaustin Campos afirma que al momento de su despido, Jafet Soto y Orlando Moreira se veían con una cara de resignación y cierto dolor por tomar la decisión de echarlo.

«Para evitar especulaciones, yo veo muchas cosas de lo que si por ahí me llega es que Jafet allá o acá, pero en lo absoluto nos llevamos súper bien. Jafet Soto nunca se metió en una alineación o forma de jugar, me respetó mi espacio y cada vez que me veía conversábamos de fútbol, que fueron cinco o seis veces, creo que no pasaron de ocho reuniones que nos vimos en estos seis meses, más bien me decía que me agradecía mucho porque lo liberaba de una responsabilidad, porque se olvidó de la parte deportiva.

Tengo muchas ocupaciones como la del estadio y un montón de situaciones que tiene, en realidad siempre nos llevamos bien y obviamente la junta directiva tiene que tomar decisiones, Jafet Soto y Orlando Moreira se juntaron conmigo en el camerino, me explicaron y se les veía la cara de resignación cuando me comunicaron la salida, yo les dije que salía tranquilo y si se tenía que tomar la decisión, todo perfecto y quedamos, mi agradecimiento por la oportunidad de trabajar y ganar un campeonato más», afirmó Jeaustin Campos al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Soto Molina tomó las riendas del Herediano de cara a los duelos ante Alajuelense y Guadalupe FC, los cuáles serán antes del parón del torneo para ayudar a La Sele.