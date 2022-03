Suárez confía en la calidad del cuadro patrio

Redacción – El técnico colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, pide a los ticos apoyar a la Selección Nacional y olvidar ese deseo negativo de ver eliminado al combinado patrio en su ruta para clasificar a la Copa del Mundo.

Suárez valora el apoyo irrestricto de parte de Rodolfo Villalobos y la Comisión Técnica de la Fedefútbol comandada por Jafet Soto y Ángel Catalina, que incluso dejaron de lado sus trabajos para que la selección salga adelante, lo cuál considera valioso.

Ese apoyo de estos directivos es de suma importancia para el cafetero, que entiende que la gente puede criticar y decir lo que quiera del funcionamiento del cuadro patrio, pero pide que dejen de lado el pesimismo, con el fin de unirse más que nunca.

La Tricolor se alista para la triple fecha eliminatoria ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, donde buscarán tener paso perfecto para así lograr el boleto a Catar 2022.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y señala que no acepta esos malos deseos de muchos aficionados, que solo quieren ver al país fuera del Mundial y por eso tanto a la prensa como afición le pide ese deseo ferviente de clasificar.

«Dentro de todas las circunstancias que se dan en el fútbol y cuando es en un país, es complicado, porque la presión es mucho más grande y la exigencia es más alta, siento que hay gente que tenga pesimismo conforme a un resultado o haga crítica con respecto a un determinado juego de un equipo y lo entenderé siempre, me parece que es una situación normal y uno no puede estar recibiendo siempre críticas o noticias buenas de todo el mundo.

Lo que no acepto, es que dejen de lado un poco esa circunstancia distinta a querer que el equipo sea eliminado o desear que Costa Rica no esté en el Mundial, puede que Costa Rica no esté pero que todo el mundo esté pensando con el deseo ferviente de que se clasifique a un Mundial, vuelvo y digo que entiendo.

Hay situaciones en las cuáles uno sabe que el día que jugaste mal y lo aceptas, lo que no acepto es que haya el determinado momento en que se quiera que no se clasifique, clasificar a un Mundial es espectacular y lo saben, lo han hecho un montón de veces, el desearlo o que la gente lo desee, nos ayudará a tener muchas más fuerzas todavía», afirmó Luis Fernando Suárez.