Torres suma 4 partidos en esta eliminatoria

Redacción- Gerson Torres resaltó que desea mejorar en ataque y para eso lo trabaja tanto en su respectivo equipo como en la Selección Nacional, donde también afirmó que los microciclos son muy importantes para el entrenador Luis Fernando Suárez.

El jugador de 26 años se ha ido ganando constantes llamados a los diferentes microciclos de la Sele gracias a su buen nivel y desempeño en el Club Sport Herediano donde se ha vuelto un referente de los rojiamarillos.

Es por es razón que Torres comentó que sabe de la importancia de mejorar su juego ofensivo, principalmente en los mano a mano y en la toma de decisiones para así tener mayor regularidad en el combinado patrio.

«Con mucha responsabilidad entrenando al máximo, para lograr entrar a esa lista ya que se vienen partidos importantes para el país, es una semana clave para los que quieren estar en la selección; muy contento es algo por lo que he luchado todo este tiempo, ahora que tengo la oportunidad espero no defraudar a nadie y espero hacer las cosas de buena manera para que me sigan llamando.

Me faltan muchas cosas por mejorar, como en ataque, en mano a mano, pero trabajo día a día tanto en el club como en la selección para mejorarlo. Los compañeros más experimentados se acoplan muy bien con los que vienen entrando, tenemos un muy buen grupo y los microciclos han servido bastante desde mi punto de vista yo entre por uno, y pues gracias a eso logré entrar para la eliminatoria de septiembre», afirmó Gerson Torres.

Además Gerson ha ido tomando cierto protagonismo en el conjunto patrio y fue el héroe de la Sele en el compromiso ante Panamá al marcar el gol agónico del triunfo en el último minuto lo que significo un crecimiento anímico para la nacional y así colocarse a tan solo un punto de la selección canalera.

También Torres a disputado un total de 143 minutos en la presente eliminatoria los cuales se dividen en cuatro partidos disputados en la ruta hacia Catar 2022.

Se espera que el habilidoso jugador sea pieza clave en ataque en los duelos ante El Salvador, Canadá y Estados Unidos, estos últimos dos partidos serán en el Nacional.