Desde su arribo a la gerencia pampera, el cuadro guanacasteco creció enormemente con el tema de patrocinadores y colaboraciones de los aficionados, que apoyan con todo.

Esa labor de Yosimar ha sido tan notable, que fue clave para que ADG ascendiera primera 17 años después en mayo del 2021. Actualmente, Guanacasteca lucha por la permanencia en la división de honor.

Aunque eso sí, ADG ha dado destellos que hacen indicar que el club seguirá en primera, ya que actualmente son octavos del Clausura 2022 con 12 puntos. Mientras, que en la tabla acumulada le saca seis puntos de ventaja a Jicaral, que es último.

Yosimar Arias habló con Deportivas Columbia y reconoce que Jafet Soto ha sido una luz para él, gracias a su guía le ha ayudado como realizar diferentes situaciones.

«Mi escuela es la de Jafet Soto, yo no tengo ningún problema en aceptar que muchas veces tomo el teléfono y llamo a Jafet ante diferentes situaciones para que él me guíe o me dé una luz de cómo proceder. Tengo muy buena relación con varios gerentes y de todos aprendo pero está claro que Jafet Soto es muy importante para mí porque aprendo de él”, afirmó Yosimar Arias a Deportivas Columbia.