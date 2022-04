Contreras es sub-goleador del campeonato

Redacción – El joven atacante pampero, Anthony Contreras, afirma que no quiere sufrir un descenso en su carrera y por eso trabaja para que Guanacasteca se quede en primera, a pesar de los momentos complicados que vive el club con sede en Nicoya.

Contreras es una de las grandes figuras de la ADG, gracias a su calidad y grandes cualidades se ha convertido en el sub-goleador del torneo con 8 goles a lo largo de 1484 minutos en 17 partidos disputados.

Pese a esos grandes números del atacante de 22 años, los guanacastecos no han podido cosechar buenos resultados, ya que en los últimos cuatro juegos suma tres derrotas y un empate, que han complicado de gran forma a la escuadra pampera.

Desde la óptica del seleccionado nacional, el plantel verdolaga ha estado fallando en pequeños detalles, los cuáles los rivales los han aprovechado para golpear al club de la tierra de las bombas y rehílas, que este 27 de abril cayó 2-3 ante San Carlos.

A pesar del duro momento que viven, Contreras afirman que son un equipazo lleno de jóvenes y que juega bien, pero le falta madurar aún más, por lo que han hablado dentro del camerino para intentar salvar del descenso a Guanacasteca.

Anthony Contreras está tan comprometido con la causa de los verdolagas, que cambiaría sus goles en el campeonato para evitar el descenso a la categoría de plata

«Pequeños detalles nos están faltando, todos corremos y todos lo damos todo en la cancha, pero en cierto momentos nos equivocamos en cosas pequeñas y que los jugadores contrarios lo aprovechan para hacernos daño.

Estoy seguro que somos un equipazo y jugamos demasiado bien, somos jóvenes y hacemos las cosas bien, pero tenemos que madurar en ese sentido, tratar de hacer mejor las cosas y lo hemos hablado en el camerino.

Claro que sí cambiaría mis goles, primero no quiero tener un descenso y quiero que ADG esté en primera, me he identificado con este equipo, ya es un amor que uno le tiene al club, quiero que estén en primera división», afirmó Anthony Contreras a FUTV.