Sequeira ha convertido a San Carlos en un club protagonista

Redacción – El técnico de los Toros del Norte, Douglas Sequeira, alza la voz y afirma que no quiere que cataloguen a San Carlos como un equipo emocional en el torneo.

Los norteños cayeron este pasado miércoles santo ante Pérez Zeledón con cifras de 1-0, lo cuál le ha valido un mar de críticas a los sancarleños, ya que la fecha pasada habían goleado con autoridad al Saprissa, por lo que los cuestionamientos han sido muchísimos.

Ante esa situación, Sequeira sostiene que tiene un equipo bien trabajado y que el factor emocional pasa a segundo plano, a pesar de que en la cancha se ve otra cosa.

En la tabla de posiciones, San Carlos se estancó en 20 puntos, lo cuál les impidió seguir escalando posiciones, por lo que deberán corregir errores si quieren entrar a la fiesta grande del torneo, tal y como lo son las semifinales.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y señala que no son nada emocionales, ya que su equipo sabe que hacer con el balón dentro del terreno de juego.

«No quiero que cataloguen a San Carlos como un equipo emocional, nosotros no somos emocionales, nosotros somos de trabajo y eso sí, lo puedo decir que San Carlos no es emocional, estamos siendo un equipo trabajado, San Carlos sabe que hacer con el balón y tiene un orden defensivo, eso si lo puedo decir. Yo no quiero tener un subibaja y no hablo de los demás equipos, yo hablo de mi equipo, nosotros hacemos análisis de forma individual y sobre situaciones en presión, trato de buscar a los mejores once siempre», afirmó Douglas Sequeira.

San Carlos volverá a ver acción en el torneo este próximo martes 19 de abril cuando sean locales en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez ante Guadalupe a las 6:30 pm.