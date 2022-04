Saprissa enfrentará al León siendo el último lugar de la tabla de posiciones

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, están encantado con el notable trabajo de sus jugadores y considera que todos sus dirigidos están en un nivel altísimo, lo que beneficia al León para el clásico 337 de la historia, donde llegan como líderes.

Rudé está satisfecho con el gran momento de todo su plantel, ya que desde su óptica no solo los que son titulares destacan, debido que los que entran de cambio también han realizado un trabajo de punto fino, que ha ayudado de gran forma a La Liga.

Los manudos llegan al duelo ante Saprissa como primeros en la tabla de posiciones con 32 puntos, mientras que los morados lo hacen en el último lugar con 16 unidades, pero pese a ese mal momento del Monstruo, el técnico erizo cree que el duelo será «bravísimo».

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y afirma que todos los jugadores de Alajuelense están en un nivel altísimo lo cuál lo motiva de gran forma, ya que se ve un gran funcionamiento de todos sus dirigidos.

«Somos conscientes que todos los jugadores de La Liga están en un nivel altísimo, todos los jugadores, los que inician, entran de cambio y algunos que no se han podido ver, porque los otros están muy bien y no han tenido oportunidad, pero están entrenando a un nivel altísimo, jugadores que no están teniendo participación y lo puedo decir yo, que están entrenando a un alto nivel, eso es muy bueno para la competencia y para que nadie baje.

Me gustaría resaltar que a veces solo se ve la punta de la pirámide, los goles o esos jugadores que al final acaban convirtiendo, me gustaría resaltar el desempeño colectivo, pero también individualmente el gran crecimiento de la mayoría de los jugadores, eso es bueno para el club y para el país, porque al final crece el fútbol que es lo que todos queremos», afirmó Albert Rudé.

El Clásico Nacional se realizará este miércoles 27 de abril a las 8:00 pm en el Estadio Nacional, que lucirá sus mejores galas para el encuentro.