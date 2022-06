Ramones espera que Cartaginés saque la tarea en Alajuela

Redacción – No hay dudas que Adal Ramones es un gran fanático al Cartaginés, club al que el mexicano se enamoró desde el 2018, por eso pide a los aficionados brumosos no creer en maldiciones alrededor del equipo de la Vieja Metrópoli.

Ramones llegó al país este pasado 29 de junio, con el fin de estar presente en la final de vuelta ante Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde estará al lado de la directiva blanquiazul y junto a su hijo Diego.

Al igual que todos los seguidores blanquiazules, el azteca está con la ilusión al tope y por eso afirma que por más que los fanáticos entreguen su corazón en las gradas y en sus casas, Adal señala que serán solo los jugadores que saquen la tarea en la cancha.

Por ello, de cara a la final de vuelta en Alajuela insta a los cartagineses no creer en maldiciones como la del supuesto muñeco vudú maldito enterrado en el Fello Meza, así como la creencia en que los jugadores del título de 1941 entraron borrachos a la basílica.

¡Gracias por el cariño Adal! Nuestro amigo mexicano, @AdalRamones, está listo para la final y desde su llegada a nuestro país ha aprovechado cada minuto para compartir su pasión por el Cartaginés 💙 ¡Vive, vive, Cartago vive! 📹 Burger King pic.twitter.com/rSw93Yvb6H — C.S. Cartaginés (@Cartagines) June 30, 2022

Desde la óptica, de este mediático fanático al decano del fútbol tico, el público brumoso se entregará al máximo hasta el último minuto, pero la historia quedara para los futbolistas, que buscarán forzar a una Gran Final Nacional en un Morera Soto a reventar.

Por eso, Ramones compara el duelo ante Alajuelense como una lucha entre David y Goliat, por lo que espera que los brumosos saquen a relucir los jugadores mundialistas, experiencia y jóvenes con todo el poder para trascender.

Adal Ramones habló en conferencia de prensa y señala que Cartaginés tiene una escuadra ganadora, por eso anhela con ver a su amado equipo sacar la tarea en Alajuela.

«Podemos los aficionados entregar nuestro corazón, pero el público va ser testigo y los únicos son los jugadores, nosotros seremos ese famoso público y afición que apoya, vitorea, aplaude pero solamente son nuestros jugadores que se van a partir el alma ahí, nada más ellos, así que depende de ellos.

Como público tendremos todo el ánimo de ir hasta el final y hasta el último minuto, la historia la va a escribir ellos. Mi hijo Diego es del Cruz Azul y ya lo vio campeón, creo que puede nacer un gran fanático del Cartaginés, pero no depende de él ni de nosotros, depende de los jugadores que partirán el corazón en la cancha.

No creo que en famosas leyendas urbanas que se crearon para meterle temor a otros jugadores de otras décadas, del muñeco y que los jugadores se metieron a la iglesia, eso no existe, no hay tal maldición y hoy tenemos una escuadra ganadora, si hay una racha que se debe de romper es ahora, creo que jugador por jugador hay que entender en el equipo de Cartago hay jugadores mundialistas, líderes de goleo, jugadores premiados, experiencia y novatos con todo el poder para llegar lejos. Tendremos que ser como David contra Goliat y así debe ser», afirmó Adal Ramones.