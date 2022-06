Bodmer es la mano derecha de Suárez en la Tricolor

Redacción – El asistente técnico colombiano de La Sele, John Jairo Bodmer, es uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Suárez y con la guía del timonel son conscientes de los que se van a jugar el pase al Mundial y por eso no hay triunfalismos.

Bodmer es pieza fundamental en el cuerpo técnico patrio y por eso señala que realidad del entrenador es bien compleja, ya que la expectativa y la ansiedad siempre está presente en un timonel, que le pide a sus muchachos jugarse la vida en el repechaje.

Desde la óptica del asistente patrio, no es cualquier cosa que se jugará La Sele este próximo martes 14 de junio a las 12:00 mediodía hora tica ante Nueva Zelanda, ya que el grupo se mentaliza en volver a suelo catarí a fin de año para disputar el Mundial.

John Jairo Bodmer atendió a la prensa en suelo catarí y afirma que Luis Fernando Suárez es experto en manejar camerinos, por lo que no es casualidad el gran ambiente que se vive dentro del cuadro patrio, que está con la ilusión al tope para la repesca.

«En esto del fútbol, la realidad del entrenador es bien compleja, es presión permanente, ansiedad y expectativa todo el tiempo, nos jugamos la vida siempre en cada partido independientemente de los puntos que llevemos, pero bueno ahora nos vamos a jugar el pase al Mundial, no es cualquier cosa que nos vamos a jugar, no vamos a jugar un partido de Liga de Naciones, Final Four o Copa Oro sin desmeritar estos torneos.

Nos vamos a jugar el pase al Mundial, no hay triunfalismos. La presión está y la ansiedad está, pero el grupo está muy unido y hay buen ambiente, estamos respetando al rival, el entrenador en eso es experto en manejar camerino, jugadores y manejar momentos, todo eso nos tiene acá en Catar», afirmó Bodmer a Deportes Repretel.