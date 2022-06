Horizonte Morado ha invertido más de $5 millones desde el 2011

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, revela que hará Saprissa con la millonaria inversión de capital económico de $3 millones aprobada por los inversionistas del club morado en una Asamblea General realizada en La Cueva.

La Junta Directiva liderada por Rojas compartió con inversores del Saprissa, quienes mediante emisión de nuevas acciones dieron el visto bueno para esta millonaria cifra económica que ayudará a mitigar el impacto dejado por la pandemia.

Además, gran parte del dinero irá a la parte deportiva la cuál es el centro del plan estratégica planeado hasta el 2025, por lo que Rojas señala que el Centro Deportivo Saprissa que se está construyendo en Curridabat se verá potenciado con este dinero.

Eso sí, Saprissa no cuenta con un nuevo accionista ni mucho menos, si no que Horizonte Morado le dio un plazo de 30 días a los inversionistas de la institución si entran o no a esta inyección de capital, con el fin de que todo se haga de forma transparente.

Juan Carlos Rojas habló en conferencia de prensa y explicó la serie de situaciones que ejecutará el club más grande del país con este monto de más de ₡2 mil millones.

«Se aprobó la inyección de $3 millones mediante emisión de nuevas acciones, pero a los accionistas actuales, de hecho Horizonte Morado le comentó a los demás accionistas que estaba dispuesto en caso que otros accionistas no suscribieran acciones a aportar la totalidad de ese monto, por supuesto que cada accionista tiene un derecho de aportar proporcionalmente a las acciones que tengan en la parte de ese dinero.

Se le dio un plazo a todos para que en los próximos 30 días se comuniquen con el club y dejen saber si van a participar o no. El uso de los fondos básicamente es para mitigar el impacto de Covid-19, la pandemia y cierre de los estadios durante los últimos dos años y sin dejar de acelerar el proceso de estrategia y plan que presentamos a los accionistas, el cuál se hizo en el 2021.

Se presentaron los componentes al 2025 con una serie de iniciativas muy interesantes, por supuesto con el elemento deportivo, pero nosotros no queríamos atrasar más la implementación, incluyendo asuntos de infraestructura como el Centro Deportivo Saprissa y básicamente los fondos van para mitigar el efecto de pandemia, acelerar la estrategia y fortalecer los estados financieros», afirmó Juan Carlos Rojas.