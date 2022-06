Brumosos volvieron a una final tras nueve años de espera

Redacción – El presidente brumoso, Leonardo Vargas, confía en la calidad del plantel blanquiazul y deja claro que Cartaginés tiene los jugadores para obtener el campeonato.

Vargas está con la motivación al tope tras la clasificación del conjunto de la Vieja Metrópoli a la final de la segunda ronda, luego de que eliminaran al Herediano con global de 2-1, generando que los fanáticos brumosos salieran a las calles a celebrar.

Gran cantidad de seguidores al Cartaginés colapsaron las principales calles del cantón central de su provincia, con el fin de recibir de gran forma a sus jugadores, que devolvieron al club a una final tras nueve años de espera.

La fiesta se extendió hasta horas de la madrugada. Sin dudas, esto refleja la enorme ilusión que hay en suelo brumoso, por lo que el mandamás de la institución con 115 años de historia deja claro que ya sea contra La Liga o Saprissa darán la pelea.

Con el apoyo de los patrocinadores, los blanquiazules han tenido gran solvencia económica que tiene al club liderado por Geiner Segura enfocado y porque romper la sequía de 81 años sin ser campeones nacionales.

Leonardo Vargas conversó en el programa 120 minutos de Monumental y afirma que tienen un equipo maduro que está concentrado en salir campeón cueste lo que cueste.

«Disputamos los juegos en buena élite, creo que contra cualquiera de los dos rivales que nos enfrentemos tenemos mucha posibilidad o al menos el 50% de posibilidad de pasar, no tenemos miedo de enfrentar la final, tenemos un equipo maduro y un equipo que está concentrado en lo que está haciendo, nosotros vamos hacer nuestro trabajo desde la administración para que eso no se rompa y no se pierda.

Es un esfuerzo grande que está haciendo Cartaginés en la busca del campeonato, crean que con ayuda de nuestros patrocinadores en la parte económica. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo, la afición está muy contenta y yo como aficionado me siento bien contento, vamos a tratar de seguir con todo por ese camino, Cartaginés tiene los jugadores para obtener el campeonato, de eso estoy convencido plenamente», afirmó Leonardo Vargas.

La entradas para la final en el Estadio Fello Meza saldrá a la venta a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 22 de junio.