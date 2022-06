New Balance no quiere seguir vistiendo a La Sele

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, afirma que La Sele tendrá nueva marca de uniforme a partir de enero del 2023, debido que New Balance no ha mostrado interés en renovar su ligamen con el cuadro patrio.

La marca originaria de Boston, Estados Unidos, viste a la Selección Nacional desde abril del 2015. Desde ahí, ha sido la encargada de diseñar y producir las camisetas de Costa Rica tanto a nivel masculino como a nivel femenino.

Pero tras más de siete años siendo la marca oficial de Costa Rica, los directivos de New Balance no han mostrado interés en extender el ligamen que tienen con La Sele, el cuál estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022.

Es por eso, que se espera que New Balance vista a La Sele hasta el Mundial de Catar 2022 y después del mismo dejará de acompañar al cuadro patrio, según dio a conocer Villalobos, que reveló que ya están en busca de un nuevo patrocinador.

Diferentes rumores en redes sociales colocan a las marcas Adidas, Joma y Umbro como grandes interesadas en vestir a la Selección Nacional a partir de enero del 2023. Pero de momento, las mismas no se han acercado a la Fedefútbol.

Rodolfo Villalobos habló en el programa Tiempo Final de FUTV y afirma que apenas termine el contrato con New Balance anunciarían nueva marca de La Sele.

«El contrato con New Balance termina el 31 de diciembre del 2022 y ese será el último día que estaremos con New Balance en el contrato de patrocinio, pues estamos revisando y viendo que va pasar, cuál será nuestra nueva marca. No tenemos mayor información.

Desde hace mucho tiempo empezamos conversaciones con New Balance, pero no hay interés de renovar, ni con nosotros ni con Panamá que están en la misma situación, eso da un espacio para trabajar y buscar un nuevo patrocinador. Posiblemente estaremos anunciando el nuevo patrocinador hasta una vez que se haya vencido el contrato con New Balance y claramente las vamos a respetar», afirmó Villalobos a Tiempo Final de FUTV.

En el Mundial de Italia 1990, La Sele fue patrocinada por la marca Italiana Lotto. La cuál vistió al cuadro patrio en Brasil 2014. En Alemania 2006 la marca fue Joma y en Rusia 2018 se vistió un uniforme New Balance.