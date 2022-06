El objetivo sería liberar un poco la agenda de los congresistas para trabajar con más tiempo en las comisiones.

Redacción – Pilar Cisneros sorprendió este jueves en la reunión de los jefes de jefes de cada fracción representada en la Asamblea Legislativa al poner sobre la mesa una idea de que los diputados solo realicen dos sesiones de plenario a la semana.

Propuesta que expuso la congresista ante los otros cinco líderes de los partidos políticos que integran el Poder Legislativo desde el pasado 1° de mayo.

Esta iniciativa surge a raíz de la preocupación que ha mostrado un grupo de diputados tan solo con un mes de ocupar sus curules.

Lapso que les ha sido suficiente para levantar la mano y hacer un llamado para que se realice un gran cambio en el reglamento de la Asamblea.

Documento que hasta hoy en día establece la obligatoriedad de que los congresistas sesiones cuatro días durante la semana.

Cifra que se vería reducida a la mitad con el objetivo de que los llamados «representantes del pueblo» tengan más espacio para trabajar en las comisiones legislativas.

«Si no pensamos fuera de la caja, yo por ejemplo estaría fascinada de proponer entre las reformas que el Plenario sesionara dos días por semana, y que dos días por semana completos sesionaran las comisiones, entonces así las sesiones de comisiones podrían ser de tres o cuatro horas, lo cual nos permitiría entrar a fondo, invitar a los actores relevantes tal vez en dos sesiones y poder avanzar».

«¿Por qué tenemos que reunirnos en Plenario todos los días? Bueno yo no sé, tal vez ustedes me contestan, porque el reglamento lo dice, bueno, el reglamento no está escrito en piedra», apuntó Cisneros.