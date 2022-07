Morados sufrieron la primera derrota del torneo

Redacción- El timonel morado Jeaustin Campos, afirmó que el primer partido es difícil aunque hayan tenido varios partidos amistosos, son muy diferentes al inicio del torneo nacional.

Jeaustin, indicó que el no es de excusas y si da razones sonarían como excusas y con respecto al juego, el estratega morado resaltó que al principio del compromiso manejaron bien la pelota pero no se pudo dar el resultado.

Por otra parte, Campos también comentó que tienen que darle mérito al rival ya que Pérez Zeledón lo hizo de buena manera y aunque sus pupilos hicieron de todo para buscar el empate, las acciones no se dieron para buscar la igualdad.

«No soy de excusas, si doy razones daría excusas, al principio manejamos bien la pelota pero no se dio, hay que darle mérito al rival fue un partido de mucha lucha; nosotros intentamos buscar acciones pero no se dieron. Al final por improvistos no pudimos contar con algunos jugadores aunque tenían todo listo.

El primer partido es complicado aunque suene como excusa, aunque tuvimos un par de amistosos no es lo mismo el torneo nacional. Trabajamos mucho con Paradela y Javon y con los demás, pero teníamos una idea de algunos perfiles que pensábamos trabajar hoy pero no salieron las cosas y esperamos el domingo salir con los tres puntos porqué es un torneo corto», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, Jeaustin Campos resaltó que las ausencias de Javon, Paradela y Escobar limitaron el juego del equipo, ya que tenían algo planeado con las nuevas incorporaciones que ilusionan al saprissismo en la búsqueda de la estrella 37.

Además, el timonel tibaseño indicó que saldrán con toda la disposición de sumar tres puntos para no sufrir complicaciones al final del torneo, debido a la rapidez en la que se disputará dicho torneo.