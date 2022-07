Kattia Granados fue sorprendida mientras disfrutaba de sus vacaciones

Redacción– «Tenemos casa con piscina”, es la frase con la que Kattia Granados fue motivo de críticas y burlas hace unos meses, luego de compartir un video donde aseguraba que ella tenía “cositas” que las personas le envidiaban.

Esta vez la mamá de Keyla Sánchez fue sorprendida por De Boca en Boca mientras disfrutaba de sus vacaciones en el Hotel Fiesta.

“No soy de aparentar, sino de sentirme bien, con algo que sea bonito, muy barato no me importa… eso para mi no es un problema”, fueron las declaraciones de Kattia en su entrevista.

Si algo queda claro es que no miente cuando dice que lo barato no le importa, ya que el pasado 13 de julio, el youtuber de chismes Diego Bravo se la encontró en la parte de rebajas de una tienda.

Ambos tuvieron un encuentronazo, ya que según asegura Bravo una de las trabajadoras de la tienda le pidió una foto, pero notaron que en la foto salía un rótulo de “Sale” y él dijo “Es mejor que salga el rótulo de Sale que una foto en la “American Chuicas” como la mamá de Keyla”, a lo que Kattia escuchó y le pegó el grito a Diego llamándolo.

Diego contó que la mamá de la presentadora lo hizo repetir lo que dijo, además de que ella escuchó que la llamó de “Roca” y seguidamente le dijo al youtuber que era un irrespetuoso.

Kattia Granados aprovechó de la llegada de su nieto, luego de pasar las vacaciones de medio año con su mamá Keyla en México, para pasar un rato al lado de su amado Thiago.