Arce ha sido dos veces campeona con Alajuelense FF

Redacción – Las ganas de María Paula Arce de representar a Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20 tiene inspirada a la volante de 18 años, que es oriunda de Nicoya, Guanacaste, que se le pone la piel de gallina por vestir los colores patrios.

Arce es una de las mejores jugadoras del combinado tricolor, gracias a su enorme capacidad y talento, el cuál empezó a pulir desde lo seis años cuando por influencia por su hermano mayor se enamoró del deporte rey y fue ahí donde inició su ruta en el fútbol.

Ser «una chiquita inquieta» fue algo que marcó a Paula, quién siempre estaba en las canchas, aunque tuvo que lidiar con la preocupación de su madre, que no quería que jugara fútbol porque la podían golpear, por eso le pidió a su hija bailar ballet o tocar piano.

Pero conforme al tiempo, doña Yerling Zúñiga -madre de Paula- apoyó con todo a su hija futbolera, a la cuál vio dar sus primeros pasos en equipos de Nicoya y Liberia, donde demostró calidad de sobra, que hizo que los 16 años llegara a Alajuelense FF.

Con una maleta llena de sueños, la joven dejó su familia en Nicoya para venirse a la GAM a vivir sola, donde tuvo que aprender a cocinar, limpiar, lavar y hacer todo sola, ya que su madre y su padre se quedaron en el cantón guanacasteco, donde residen.

Dejar a su familia tenía una intensión clara y era para poder jugar en las Leonas, con las que fue presentada en julio del 2021. En el cuadro liderado por el Pato López se consolidó de gran forma y su talento ayudó al histórico tricampeonato de las erizas.

Precisamente sus condiciones llevaron a José Catoya, timonel de la Sele Femenina Sub-20 a convocar a Arce, que quedó en la lista de 23 elegidas al Mundial que se realizará en el país, el cuál llena de gran ilusión y felicidad a la volante que usará el número 7.

«Yo nunca pensé portar esta camiseta y poder jugar un Mundial, más que sea en nuestro país. Solo me lo dicen y se me pone la piel de gallina, esperando el 10 de agosto y estar viendo a mi familia, amigos y toda Costa Rica apoyando se me pone la piel de gallina», afirmó María Paula Arce con gran alegría.