Según señaló Amanda: “este es un video distinto, en realidad quiero contarles algo que me pasó bastante feo. Fui con dos amigos a las eólicas a tardear, cuando ya nos íbamos yendo, nos salió un mae con una pistola, nos arrodilló, nos apuntó tiró balas. Fue una situación bastante fuerte y traumante, más allá de quitarnos las cosas, que sí lo material cuesta ganárselo, lo importante es que estamos bien… Fue muy fuerte y gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios no nos palearon, pero mi consejo… no vayan a las eólicas”, concluyó la joven.