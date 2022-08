Redacción- ¡Urgente! Banco de sangre del hospital Calderón Guardia necesita donantes para atender las emergencias que se presentan.

El Banco de sangre del hospital Calderón Guardia ha sufrido un desabastecimiento importante en los últimos días, por lo que solicitan la colaboración de donantes.

La urgencia de esta institución por conseguir donantes es todos los tipos de sangre, por lo que cualquier caso será bien recibido.

Las instalaciones del banco de sangre están en el laboratorio clínico, en el segundo piso de la Torre Norte.

Se pueden agendar citas y aclarar todas las dudas mediante el teléfono 2212-1242 o por WhatsApp al 7152-214

El horario del banco de sangre es de lunes a jueves de 6.30 a.m. a 5:30 p.m., viernes de 6:30 a.m. a 4.30 p.m., sábado de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y domingo de 7:00 a.m. a 12 mediodía.