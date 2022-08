Redacción – El aguerrido defensor costarricense, Julio Cascante, brilla con gol en triunfo de 4-3 del Austin FC en la MLS y así pedir chance en la Selección Nacional.

Cascante sobresale con un gran nivel en el fútbol de los Estados Unidos, donde a lo largo de la temporada 2022 ha dado de que hablar gracias a su enorme constancia.

Esa regularidad del tico se refleja con fantástico números y este 13 de agosto dio de que hablar nuevamente, luego de que se destapara con un gol ante el Sporting KC, donde el ex-morado inició como titular y desde el inicio se hizo sentir en la cancha.

Fue al minuto 63, donde Julio conectó el balón con un cabezazo descomunal para marcar el ¡GOOOOOOL! que significó el 2-3 que metió al Austin FC de lleno en el duelo.

No quit from the VERDE & Black! 😤 pic.twitter.com/UX9pXp0Jpm

— Austin FC (@AustinFC) August 14, 2022